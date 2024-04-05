Молдова купит новый радар для мониторинга воздушного пространства
Министерство обороны Молдовы подписало контракт на приобретение нового радара, который улучшит мониторинг воздушного пространства страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Молдовы.
Закупка осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы "Европейский фонд мира".
Генеральный директор Эстонского исполнительного агентства Магнус-Вальдемар Саар и заместитель начальника Генерального штаба Национальной армии Молдовы Сергей Чиримпей подписали контракт на закупку радара, который доставят Национальной армии страны.
Министр обороны Анатолий Носатый выразил благодарность партнерам ЕС, которые с помощью постоянной помощи способствуют достижению национальных целей по укреплению обороноспособности.
Ранее Совет ЕС принял меры в поддержку вооруженных сил Молдовы стоимостью 41 млн евро.
Как сообщалось, Североатлантический альянс ввиду последних событий в Приднестровском регионе Молдовы следит за угрозой, которую для Кишинева может представлять Россия.