Президент Грузии Саломе Зурабишвили жестко раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" из-за намерения принять закон "об иноагентах", который сравнивают с российским, отметив, что это поддерживает европейское будущее страны.

Как пишет "Европейская правда", ее слова приводит "Новости-Грузия".

Зурабишвили, которая давно в открытом конфликте с правящей партией, выразила возмущение намерениями правящей партии вернуть на рассмотрение проект, который вводит дополнительные требования к неправительственным организациям с западным донорским финансированием.

Она отметила, что "Грузинская мечта" называет своей заслугой предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, но при этом ведет страну в противоположном направлении.

"Та риторика какое-то время продолжалась, но сейчас все ясно: "Грузинская мечта" четко заявила о себе, она сказала Европе "нет" по всем направлениям... Мы получили от Европы своеобразный аванс. И сегодня "Грузинская мечта" саботирует наш путь и наше европейское будущее. Саботаж – это единственное слово, которое мне сейчас приходит в голову", – заявила президент на срочном брифинге.

Она подчеркнуто использовала в отношении проекта термин "российский закон", тогда как спикер парламента перед этим заявил, что оппозиция не должна так называть этот законопроект.

"Да, я использую этот термин – введение "российского закона"... Вы не хотите ни слышать, ни видеть, что грузинское общество объединено в том, чтобы укреплять нашу независимость. Россия больше никогда сюда не вернется", – подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Президент добавила, что во власти препятствуют судебной реформе, не хотят открывать дополнительные избирательные участки за рубежом, не хотят огласки относительно случаев коррупции.

Она также предположила, что в "Грузинской мечте" пытаются спровоцировать в стране дестабилизацию, чтобы иметь повод назвать своих оппонентов "радикалами, агентами и членами партии войны".

Президент призвала граждан прийти на выборы и таким образом высказаться за дальнейший курс страны.

"Нам нужна огромная мобилизация, а не безысходность и депрессия... Готовность к тому, чтобы идти на выборы под одним европейским флагом. Возможно, с несколькими партиями, но под одним флагом", – подчеркнула Зурабишвили.

Напомним, 3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власти решили все же отозвать его.

Оппозиция вновь призывает к акциям протеста, усматривая в инициативе попытку наступления на свободу слова, давления на гражданское общество и дискредитации нелояльных к власти организаций и СМИ.