Премьер Грузии обещает, что закон об "иноагентах" примут, несмотря на резкую критику

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал понять, что вопреки негативной реакции общества и СМИ, в отличие от прошлогодних попыток, на этот раз власти примут скандальный закон об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Online".

На заседании правительства он заявил, что законопроект "отлажен от начала до конца". По его словам, "единственное, что этот законопроект предусматривает – это ежегодное декларирование финансов", которые имеют неправительственные организации и "соответствующие СМИ".

"Они доказывают нам, что прозрачность – это что-то российское, а непрозрачность – европейское. В прошлом году им удалось ввести часть общества в заблуждение, они перевернули ценности с ног на голову, однако я уверен, что они больше не смогут этого сделать", – отметил Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также выразил убеждение, что неправительственные организации осуществляют цензуру в соцсетях.

"В то время, когда эти люди были у власти, они сами подвергали цензуре СМИ. Сегодня у них уже нет возможности это делать, однако там, где они могут, они осуществляют цензуру, в социальных медиа", – добавил он.

Кобахидзе также заверил, что непрозрачность и цензура для власти абсолютно неприемлемы.

"Мы считаем, что прозрачность и свобода слова являются определяющими ценностями в демократии, поэтому давайте максимально защищать и тот, и другой принцип, обе ценности", – резюмировал премьер.

Ранее в правящей партии Грузии заявили, что "не понимают" критику от западных партнеров, и собираются поступать так, как задумали.

Напомним, на прошлой неделе партия власти в Грузии возобновила намерения принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России. В дополнение "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять закон об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конфликте с правящей партией, назвала инициативу "саботажем" европейского будущего Грузии.

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