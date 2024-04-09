В Вильнюсе обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой

В Вильнюсе во время земляных работ обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, местных жителей эвакуируют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Начальник Вильнюсских осветительных работ сообщил, что во время земляных работ было обнаружено взрывное устройство", – сообщила Elta пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

В 11:26 был введен план безопасности "Щит", на место происшествия были вызваны специальные службы.

Самороковская сообщила, что жители социального жилья в радиусе 200 метров от взрывчатки эвакуируются.

По первоначальной оценке литовских вооруженных сил, найденная бомба является авиационной бомбой времен Второй мировой войны весом 250 кг, с зарядом взрывчатки около 130 кг.

Позже стало известно, что приехала специальная техника, на ней бомбу увезли для обезвреживания на полигон.

В конце февраля власти Бельгии взорвали бомбу времен Второй мировой войны, найденную на пляже возле бельгийского города Коксийде.

В феврале прошлого года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны, а осенью возле Гданьска нашли остатки немецкого военного судна.