У Бельгії підірвали бомбу, яку знайшли на пляжі недалеко від Дюнкрека

Влада Бельгії підірвала бомбу часів Другої світової війни, знайдену на пляжі біля бельгійського міста Коксійде.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила місцева поліція.

Операція була проведена 28 лютого військовим підрозділом зі знешкодження бомб. Поліція зазначила, що бомба важила понад 100 кілограмів.

Deze ochtend werd een grote vliegtuigbom aangetroffen op het strand ter hoogte van het Koningin Elisabeth Instituut in Koksijde.

De bom van meer dan 100 kilogram werd verplaatst richting de Schipgatduinen.

DOVO bracht het springtuig veilig tot ontploffing. pic.twitter.com/aqHeaLqiSC February 28, 2024

Пляж розташований неподалік від Дюнкерка. Місцеві жителі повідомляють, що в цьому районі часто знаходять бомби часів Другої світової війни.

Ще одна бомба була знайдена на бельгійському пляжі в травні 2023 року. За словами мера міста Коксійде Марка Ванден Буссе, бомбу знайшли під час робіт з очищення пляжу від снарядів та вибухівки часів Другої світової війни.

У польському місті Скавіна, що неподалік від Кракова, в середині лютого евакуйовували 200 людей через знайдену стару авіабомбу.

Торік у лютому в морі біля Гданська виявили одразу чотири бомби часів Другої світової війни, а восени біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна.