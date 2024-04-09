У Вільнюсі виявили авіаційну бомбу часів Другої світової

У Вільнюсі під час земляних робіт виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, місцевих мешканців евакуюють.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Начальник Вільнюських освітлювальних робіт повідомив, що під час земляних робіт було виявлено вибуховий пристрій", – повідомила Elta прессекретар Головного комісаріату поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська.

Об 11:26 було введено план безпеки "Щит", на місце події було викликано спеціальні служби.

Самороковська повідомила, що мешканці соціального житла в радіусі 200 метрів від вибухівки евакуюються.

За первинною оцінкою литовських збройних сил, знайдена бомба є авіаційною бомбою часів Другої світової війни вагою 250 кг, із зарядом вибухівки близько 130 кг.

Пізніше стало відомо, що приїхала спеціальна техніка, на ній бомбу відвезли для знешкодження на полігон.

Наприкінці лютого влада Бельгії підірвала бомбу часів Другої світової війни, знайдену на пляжі біля бельгійського міста Коксійде.

Торік у лютому в морі біля Гданська виявили одразу чотири бомби часів Другої світової війни, а восени біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна.