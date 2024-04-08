Германия отвергла обвинения о поддержке геноцида в Газе, которые дошли до Суда ООН

МИД Германии отверг обвинения Никарагуа, которые начал рассматривать Международный суд ООН, о том, что военная помощь Берлина Израилю способствует геноциду и нарушению гуманитарного права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Германия отвергла обвинения, выдвинутые Никарагуа, и намерена представить свои аргументы в Международном суде во вторник.

Представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер заявил в понедельник, что "Германия не нарушала ни Конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы продемонстрируем это в полной мере в Международном суде ООН".

Согласно данным Министерства экономики, Германия является крупным экспортером оружия в Израиль. Страна отправила военного оборудования и оружия в 2023 году на 326,5 млн евро.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в поставках оружия Израилю Германия уступает только США.

8 апреля Международный суд начал предварительные слушания по жалобе Никарагуа.

Страна настаивает, что Германия, предоставляя Израилю политическую, финансовую и военную поддержку, а также приостановив финансирование гуманитарного агентства UNRWA, "способствует совершению геноцида и в любом случае не выполнила свое обязательство делать все возможное для недопущения геноцида".

Никарагуа просит суд применить временные меры на время полноценного рассмотрения дела и хочет запретить Германии оказывать дальнейшую помощь Израилю, в том числе военную.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газы, но не приказал немедленно прекратить огонь.