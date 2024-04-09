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Швеция сообщила о перехвате российского разведывательного самолета

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Новости — Вторник, 9 апреля 2024, 21:51 — Олег Павлюк

Военно-воздушные силы Швеции заявили, что совместно с немецкими истребителями перехватили у шведского берега российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении шведских ВВС в Twitter (X).

Российский Ил-20, по информации группы по расследованию инцидентов Военно-воздушных сил Швеции, залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от лену Блекинге.

"Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими с аэродрома Лааге в Германии", – добавили там.

Итальянские истребители перехватывали самолеты России в Балтийском море

В конце прошлой недели немецкие Военно-воздушные силы поднимали свои истребители над Балтийским морем, чтобы также перехватить российский Ил-20.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

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