Швеция сообщила о перехвате российского разведывательного самолета

Военно-воздушные силы Швеции заявили, что совместно с немецкими истребителями перехватили у шведского берега российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении шведских ВВС в Twitter (X).

Российский Ил-20, по информации группы по расследованию инцидентов Военно-воздушных сил Швеции, залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от лену Блекинге.

Idag har vår incidentrote genomfört visuell identifiering (VID) av en Rysk IL-20 (signalspaning) som flög in i svensk flyginformationsregion (FIR) sydost Blekinge. VID genomfördes tillsammans med 2 tyska Eurofighters i beredskap från Nato som startade från Laage i 🇩🇪 #flygvapnet pic.twitter.com/4WIOWyMxRo April 9, 2024

"Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими с аэродрома Лааге в Германии", – добавили там.

В конце прошлой недели немецкие Военно-воздушные силы поднимали свои истребители над Балтийским морем, чтобы также перехватить российский Ил-20.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.