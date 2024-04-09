Швеція повідомила про перехоплення російського розвідувального літака
Новини — Вівторок, 9 квітня 2024, 21:51 —
Військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні шведських ВПС у Twitter (X).
Російський Іл-20, за інформацією групи з розслідування інцидентів Військово-повітряних сил Швеції, залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.
Idag har vår incidentrote genomfört visuell identifiering (VID) av en Rysk IL-20 (signalspaning) som flög in i svensk flyginformationsregion (FIR) sydost Blekinge. VID genomfördes tillsammans med 2 tyska Eurofighters i beredskap från Nato som startade från Laage i 🇩🇪 #flygvapnet pic.twitter.com/4WIOWyMxRo– flygvapnet (@flygvapnet) April 9, 2024
"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали там.
Наприкінці минулого тижня німецькі Військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі над Балтійським морем, щоб також перехопити російський Іл-20.
У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.