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Швеція повідомила про перехоплення російського розвідувального літака

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Новини — Вівторок, 9 квітня 2024, 21:51 — Олег Павлюк

Військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні шведських ВПС у Twitter (X).

Російський Іл-20, за інформацією групи з розслідування інцидентів Військово-повітряних сил Швеції, залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали там.

Італійські винищувачі перехоплювали літаки Росії в Балтійському морі

Наприкінці минулого тижня німецькі Військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі над Балтійським морем, щоб також перехопити російський Іл-20.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.

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