Швеція повідомила про перехоплення російського розвідувального літака

Військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні шведських ВПС у Twitter (X).

Російський Іл-20, за інформацією групи з розслідування інцидентів Військово-повітряних сил Швеції, залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

Idag har vår incidentrote genomfört visuell identifiering (VID) av en Rysk IL-20 (signalspaning) som flög in i svensk flyginformationsregion (FIR) sydost Blekinge. VID genomfördes tillsammans med 2 tyska Eurofighters i beredskap från Nato som startade från Laage i 🇩🇪 #flygvapnet pic.twitter.com/4WIOWyMxRo April 9, 2024

"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали там.

Наприкінці минулого тижня німецькі Військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі над Балтійським морем, щоб також перехопити російський Іл-20.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.