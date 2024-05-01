Армения согласовала сотрудничество с НАТО на 2024 год

Представители Армении во время визита в штаб-квартиру Североатлантического Альянса в Брюсселе 29-30 апреля согласовали программу сотрудничества с НАТО на 2024 год.

Об этом говорится в пресс-релизе армянского Министерства обороны от 1 мая, сообщает "Европейская правда".

Армянскую делегацию в НАТО возглавил заместитель говори Генерального штаба Вооруженных сил Армении полковник Артур Ероян.

Во время встречи стороны обсудили результаты поддержки военных учебных заведений и центров Армении в рамках Программы развития оборонного образования НАТО.

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"Стороны согласовали программу сотрудничества на 2024 год и наметили перспективы сотрудничества на 2025 год", – говорится в сообщении.

Также Ероян обсудил с директором по сотрудничеству в области безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тибериу Шербаном возможности расширения программ военного сотрудничества Армении и Альянса.

Параллельно армянское Минобороны сообщило об участии в военных учениях НАТО "Храбрый воин", в рамках которых армянский медицинский батальон находится на полигоне Баконикут в Венгрии.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности, но вступление в НАТО "не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем".

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению и призвал Ереван и Баку заключить соглашение о нормализации отношений.

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