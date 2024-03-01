Разворот Еревана: сможет ли альянс с Западом защитить Армению от новой войны
Армения все больше тестирует границы возможного в разрыве с Россией и налаживании альянса с Западом.
Первой сенсацией, прозвучавший в течение последней недели, стало заявление премьера Никола Пашиняна о замораживании членства Армении в ОДКБ – российском "аналоге НАТО".
Стоит отметить, что Ереван уже почти полгода – с момента последней войны в Нагорном Карабахе – избегает участия в мероприятиях ОДКБ.
Но даже это не умаляет значения заявления Пашиняна – то, что до сих пор могли позволить озвучить лишь на экспертном уровне, было объявлено не просто официально, но и на высшем уровне.
"Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", – заявил Пашинян.
Однако он тут же решил немного смягчить свою риторику, добавив, что вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении в данный момент не стоит.
Напомним, что ранее он заявлял об отсутствии у Армении планов добиваться членства в НАТО.
Не говоря уже о том, что заморозка членства не означает выхода – на этот шаг в Ереване пока еще идти не готовы.
Однако даже с такими смягчениями заявление Пашиняна вызвало бурю в Кремле.
Там призвали Армению "вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в Организации Договора о коллективной безопасности". А бешеная волна ненависти со стороны российских пропагандистов – в рейтинге ненависти Пашинян временно обошел даже Владимира Зеленского – показывает реальное отношение Кремля.
Также стоит назвать еще два громкие новости из Еревана, которые явно взбесили РФ.
Во-первых, СМИ сообщили о возможном визите в Армению украинского президента Владимира Зеленского. Хотя официального подтверждение этого визита все еще нет, опровержений также не было.
А это означает, что такой визит как минимум обсуждался (или обсуждается). А также то, что он является вполне приемлемым для Армении.
Тут, конечно, нельзя не отметить, что после ратификации Арменией Римского статута Путин больше не прилетит в Армению – и это делает информацию о возможном визите Зеленского еще более неприятной для российских властей.
Второе громкое заявление озвучил спикер парламента Армении Ален Симонян, заявивший, что страна "однозначно готова" взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.
Чтобы оценить сенсационность такого заявления, стоит напомнить, что это потребует выхода Армении из Евразийского экономического союза – еще одного созданного Россией объединения.
Постепенный, но при этом уверенный разворот Армении от союза с РФ имеет одну причину – в Ереване больше не верят российским гарантиям безопасности. А перспектива новой войны выглядит для Армении очень реалистичной.
Об этом Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, где открыто обвинил Азербайджан в планах напасть на Армению.
По мнению Пашиняна, заявления о "Западном Азербайджане" означают, что официальный Баку считает большую часть территории Армении азербайджанской. А это, по его мнению, означает, что Азербайджан практически не признает территориальную целостность Армении и нерушимость её границ.
Следует признать, вероятность войны достаточно высока.
Войны в соседних регионах – теперь не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, выборы президента США, возможность появления новых горячих точек – факторы, способные "похоронить" в информационном пространстве новую войну на Кавказе.
Вероятность того, что Баку решит воспользоваться такой удачной конъюнктурой, очень высок. Согласно этой логике, ближе к выборам в США риски новой войны лишь увеличатся.
В такой ситуации Армения действует достаточно хладнокровно, явно вынеся уроки из своих прошлых ошибок.
В Ереване избавились от резкой и раздражающей риторики, которая часто их характеризовала в прошлом.
А главное, они смогли диверсифицировать свой внешний вектор и стали всеми силами искать союзников. И эти усилия принесли результат.
Прежде всего, надо выделить тот факт, что ЕС объявил "амбициозную" программу партнерства с Арменией, которая включает в себя либерализацию визового режима, сотрудничество в торговле и безопасности.
При этом главным стратегическим союзником Армении становится Франция – отношения с Парижем включают в себя как тесное политическое и экономическое сотрудничество, так и военное.
Кроме того, министры обороны Армении и Франции подписали в Ереване новые соглашения о сотрудничестве. Как результат, в ближайшее время Ереван сможет получить новейшее оборонительное вооружение от страны-члена НАТО.
А если сотрудничество дойдет до обсуждения размещения на территории Армении военной инфраструктуры Франции (что явно противоречит требованиям ОДКБ), то тогда в Ереване, не задумываясь, оформят разрыв с российским блоком и де-юре.
Война 2023 года и полное установление контроля над Карабахом резко снизило и интерес Азербайджана к западному посредничеству в диалоге с Арменией.
А это в свою очередь открывает для РФ окно возможностей для дестабилизации региона.
В то же время укрепление западного присутствия в Армении должно помочь нивелировать этот риск.
Показательно, что это пойдет на пользу всему региону Южного Кавказа, включая и Армению, и Азербайджан.
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