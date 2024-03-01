Разворот Еревана: сможет ли альянс с Западом защитить Армению от новой войны

На фоне кризиса в отношениях с РФ главным стратегическим союзником Армении становится Франция

Армения все больше тестирует границы возможного в разрыве с Россией и налаживании альянса с Западом.

Первой сенсацией, прозвучавший в течение последней недели, стало заявление премьера Никола Пашиняна о замораживании членства Армении в ОДКБ – российском "аналоге НАТО".

Стоит отметить, что Ереван уже почти полгода – с момента последней войны в Нагорном Карабахе – избегает участия в мероприятиях ОДКБ.

Но даже это не умаляет значения заявления Пашиняна – то, что до сих пор могли позволить озвучить лишь на экспертном уровне, было объявлено не просто официально, но и на высшем уровне.

"Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", – заявил Пашинян.

Однако он тут же решил немного смягчить свою риторику, добавив, что вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении в данный момент не стоит.

Напомним, что ранее он заявлял об отсутствии у Армении планов добиваться членства в НАТО.

Не говоря уже о том, что заморозка членства не означает выхода – на этот шаг в Ереване пока еще идти не готовы.

Однако даже с такими смягчениями заявление Пашиняна вызвало бурю в Кремле.

Там призвали Армению "вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в Организации Договора о коллективной безопасности". А бешеная волна ненависти со стороны российских пропагандистов – в рейтинге ненависти Пашинян временно обошел даже Владимира Зеленского – показывает реальное отношение Кремля.

Также стоит назвать еще два громкие новости из Еревана, которые явно взбесили РФ.

Во-первых, СМИ сообщили о возможном визите в Армению украинского президента Владимира Зеленского. Хотя официального подтверждение этого визита все еще нет, опровержений также не было.

А это означает, что такой визит как минимум обсуждался (или обсуждается). А также то, что он является вполне приемлемым для Армении.

Тут, конечно, нельзя не отметить, что после ратификации Арменией Римского статута Путин больше не прилетит в Армению – и это делает информацию о возможном визите Зеленского еще более неприятной для российских властей.

Второе громкое заявление озвучил спикер парламента Армении Ален Симонян, заявивший, что страна "однозначно готова" взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.

Чтобы оценить сенсационность такого заявления, стоит напомнить, что это потребует выхода Армении из Евразийского экономического союза – еще одного созданного Россией объединения.

Постепенный, но при этом уверенный разворот Армении от союза с РФ имеет одну причину – в Ереване больше не верят российским гарантиям безопасности. А перспектива новой войны выглядит для Армении очень реалистичной.

Об этом Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, где открыто обвинил Азербайджан в планах напасть на Армению.

По мнению Пашиняна, заявления о "Западном Азербайджане" означают, что официальный Баку считает большую часть территории Армении азербайджанской. А это, по его мнению, означает, что Азербайджан практически не признает территориальную целостность Армении и нерушимость её границ.

Следует признать, вероятность войны достаточно высока.

Войны в соседних регионах – теперь не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, выборы президента США, возможность появления новых горячих точек – факторы, способные "похоронить" в информационном пространстве новую войну на Кавказе.

Вероятность того, что Баку решит воспользоваться такой удачной конъюнктурой, очень высок. Согласно этой логике, ближе к выборам в США риски новой войны лишь увеличатся.

В такой ситуации Армения действует достаточно хладнокровно, явно вынеся уроки из своих прошлых ошибок.

В Ереване избавились от резкой и раздражающей риторики, которая часто их характеризовала в прошлом.

А главное, они смогли диверсифицировать свой внешний вектор и стали всеми силами искать союзников. И эти усилия принесли результат.

Прежде всего, надо выделить тот факт, что ЕС объявил "амбициозную" программу партнерства с Арменией, которая включает в себя либерализацию визового режима, сотрудничество в торговле и безопасности.

При этом главным стратегическим союзником Армении становится Франция – отношения с Парижем включают в себя как тесное политическое и экономическое сотрудничество, так и военное.

Кроме того, министры обороны Армении и Франции подписали в Ереване новые соглашения о сотрудничестве. Как результат, в ближайшее время Ереван сможет получить новейшее оборонительное вооружение от страны-члена НАТО.

А если сотрудничество дойдет до обсуждения размещения на территории Армении военной инфраструктуры Франции (что явно противоречит требованиям ОДКБ), то тогда в Ереване, не задумываясь, оформят разрыв с российским блоком и де-юре.

Война 2023 года и полное установление контроля над Карабахом резко снизило и интерес Азербайджана к западному посредничеству в диалоге с Арменией.

А это в свою очередь открывает для РФ окно возможностей для дестабилизации региона.

В то же время укрепление западного присутствия в Армении должно помочь нивелировать этот риск.

Показательно, что это пойдет на пользу всему региону Южного Кавказа, включая и Армению, и Азербайджан.

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