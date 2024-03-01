Рассказываем, как Армения разворачивается на Запад и отдаляется от РФ

Заявление о замораживании членства Армении в российском "аналоге НАТО" – ОДКБ, сообщения СМИ о возможном визите Зеленского в Армению, а позже – выражение готовности взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.

О том, как Армения все больше тестирует границы возможного в разрыве с Россией и налаживании альянса с Западом читайте в колонке профессора Грузинского технического университета Амирана Хевцуриани Разворот Еревана: сможет ли альянс с Западом защитить Армению от новой войны. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что первой сенсацией последней недели стало заявление премьер-министра Никола Пашиняна о замораживании членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также он отмечает о еще двух громких новостях из Еревана, которые явно разозлили РФ.

Во-первых, СМИ сообщили о возможном визите в Армению украинского президента Владимира Зеленского. Но, сегодня издание Radar Armenia сообщило, что визита президента Украины в Армению и Азербайджан не будет из-за решения Баку.

"Это означает, что такой визит по меньшей мере обсуждался (или обсуждается). А также то, что он является вполне приемлемым для Армении", – делает вывод Амиран Хевцуриани.

Второе громкое заявление озвучил спикер парламента Армении Ален Симонян, который заявил, что страна "однозначно готова" взять курс на вступление в ЕС и получение статуса кандидата.

Чтобы оценить сенсационность такого заявления, стоит напомнить, что это потребует выхода Армении из Евразийского экономического союза – еще одного созданного Россией объединения, пишет профессор Грузинского технического университета.

По его словам, постепенный, но при этом уверенный разворот Армении от союза с РФ имеет одну причину – в Ереване больше не верят российским гарантиям безопасности. А перспектива новой войны выглядит для Армении очень реалистичной.

Об этом Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, где открыто обвинил Азербайджан в планах напасть на Армению.

При этом главным стратегическим союзником Армении становится Франция – отношения с Парижем охватывают как тесное политическое и экономическое сотрудничество, так и военное.

Кроме того, министры обороны Армении и Франции подписали в Ереване новые соглашения о сотрудничестве. Как следствие, в ближайшее время Ереван сможет получить новейшее оборонное вооружение от страны-члена НАТО.

"А если сотрудничество дойдет до обсуждения размещения на территории Армении военной инфраструктуры Франции (что явно противоречит требованиям ОДКБ), то тогда в Ереване, не задумываясь, оформят разрыв с российским блоком и де-юре", – уверен автор колонки.

По словам Хевцуриани, война 2023 года и полное установление контроля над Карабахом резко снизило и интерес Азербайджана к западному посредничеству в диалоге с Арменией.

А это в свою очередь открывает для РФ окно возможностей для дестабилизации региона, предупреждает эксперт.

Но, он уверен, что укрепление западного присутствия в Армении должно помочь нивелировать этот риск.

Показательно, что это пойдет на пользу всему региону Южного Кавказа, включая Армению и Азербайджан, резюмирует профессор Грузинского технического университета.

Подробнее – в колонке Амирана Хевцуриани Разворот Еревана: сможет ли альянс с Западом защитить Армению от новой войны.