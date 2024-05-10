Еврокомиссар: Молдова может вскоре начать переговоры о вступлении в ЕС

Европейский комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что Молдова, вероятно, вскоре сможет начать переговоры о вступлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос во время визита в Кишинев о том, когда могут начаться переговоры, Хан сказал, что не хочет спекулировать, но уверен, что они состоятся в ближайшем будущем.

"Определенную работу еще нужно проделать, но я чрезвычайно уверен, что она будет выполнена вовремя, и что вскоре мы сможем начать реальные переговоры", – сказал он.

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Еврокомиссар по бюджетным вопросам посетил мероприятие по случаю Дня Европы, которое организовало правительство Молдовы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в День Европы поговорил с президентом Молдовы Майей Санду о совместном движении в ЕС.

В то же время президент Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Киеве в четверг спрогнозировала, что официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в июне.

Напомним, в Молдове готовят на осень референдум об отношении к вступлению в ЕС.

По данным апрельского опроса, 56% граждан Молдовы проголосовали за вступление в Европейский Союз, если бы такой вопрос вынесли на референдум.

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