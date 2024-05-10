Єврокомісар: Молдова може незабаром почати переговори про вступ до ЄС

Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що Молдова, ймовірно, незабаром зможе розпочати переговори про вступ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Відповідаючи на запитання під час візиту до Кишинева про те, коли можуть розпочатися переговори, Ган сказав, що не хоче спекулювати, але впевнений, що вони відбудуться в найближчому майбутньому.

"Певну роботу ще потрібно виконати, але я надзвичайно впевнений, що вона буде виконана вчасно, та що незабаром ми зможемо розпочати реальні переговори", – сказав він.

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Єврокомісар із бюджетних питань відвідав захід з нагоди Дня Європи, який організував уряд Молдови.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у День Європи поговорив з президенткою Молдови Маєю Санду про спільний рух у ЄС.

Водночас президентка Європарламенту Роберта Метсола на пресконференції у Києві в четвер спрогнозувала, що офіційні переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися в червні.

Нагадаємо, у Молдові готують на осінь референдум щодо ставлення до вступу у ЄС.

За даними квітневого опитування, 56% громадян Молдови проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби таке питання винесли на референдум.

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