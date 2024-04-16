Более половины жителей Молдовы поддержат вступление в ЕС на референдуме

Большинство граждан Молдовы проголосовали бы за вступление в Европейский Союз, если бы такой вопрос вынесли на референдум, причем этот вариант оказался популярнее присоединения к контролируемому Россией Евразийскому союзу.

Об этом свидетельствует опрос CBS Research по заказу инициативы WatchDog.MD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство IPN.

В случае проведения референдума о вступлении в Европейский Союз, более 56% респондентов опроса проголосовали бы "за", 25% проголосовали бы "против". Остальные не определились или говорят, что не будут участвовать.

На аналогичном референдуме 35% респондентов проголосовали бы за вступление в Евразийский союз, а 47,5% – против.

В случае необходимости выбрать между ЕС и Евразийским союзом 54% опрошенных жителей Молдовы выбрали бы Евросоюз и лишь 25% – Евразийский союз.

Социолог CBS Research Василе Кантарджи во время презентации результатов опроса отметил, что самые высокие проценты сторонников евроинтеграции в Молдове фиксировали при правлении Коммунистической партии в 2000-х годах, тогда как в 2013-2017 годах этот показатель упал до 40-50%.

"Затем наступил этап возрождения, который начался с 2020 года и продолжается до сих пор. За этот период процент тех, кто поддерживает вступление, колебался в пределах 50-60%, а этот опрос в частности фиксирует 56,5%", – отметил Кантарджи.

Ранее во вторник стало известно, что Конституционный суд Молдовы одобрил проведение референдума о вступлении в ЕС. В то же время другие опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.