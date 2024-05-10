В правительстве Грузии думают, что нападения на активистов устроили "те, кто стоит за протестом"

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что "не знает" об организаторах нападений на активистов и предположил, что это должны быть "те, кто стоят за митингами" против скандального закона об "иноагентах".

Как пишет "Европейская правда", его заявление приводит "Новости-Грузия".

На вопрос о нападениях Брегадзе сказал, что "не знает, кто-то бил сам себя, или кто-то другой применил к ним физическое насилие".

"Почему вы настаиваете, что кто-то подвергся физическому насилию со стороны сторонников правительства или кого-то еще? Если кто-то и может устроить подобные беспорядки, то это, конечно, люди, которые стоят за этими митингами и организуют мощный протест в стране", – заявил министр юстиции.

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Между тем обмудсмен Грузии призвал власти обеспечить немедленное и эффективное расследование нападений.

Напомним, вечером в среду неизвестные напали на четырех оппозиционных политиков и активистов, участвующих в протестах против принятия закона об "иноагентах", а перед тем десятки получили звонки с угрозами расправы. До того во время протестов тоже были случаи нападений на демонстрантов неизвестных "титушек".

Также на этой неделе партия власти "Грузинская мечта" анонсировала создание публичных списков тех, кто "отличается угрозами и разжиганием ненависти" в соцсетях, имея в виду поддержку протестов против закона – якобы для "всеобщего морального осуждения".

По данным СМИ, ЕС не исключает отмены безвиза с Грузией в случае принятия "российского закона".