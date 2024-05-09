В Грузии подверглись нападению по меньшей мере четверо оппозиционных политиков и активистов

В Грузии за вечер 8 мая были совершены нападения на по меньшей мере четырех представителей оппозиции и активистов, участвующих в протестах против принятия закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Телеканал Formula показал кадры с камеры видеонаблюдения возле дома представителя партии Саакашвили "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани. Его выследила возле дома и избила группа из 5 человек.

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Также нападениям подверглись байкер Лаша Гвинианидзе, брат лидера партии "Гирчи – больше свободы", профессор Гия Джапаридзе и заместитель исполнительного директора грузинского филиала Transparency International Гиорги Ониани.

Фото, опубликованные на ресурсах "Новости-Грузия"

Неизвестные напали на них в разных частях города. Все после нападения нуждались в медицинской помощи.

Фото, опубликованные на ресурсах "Новости-Грузия"

МВД Грузии в связи с этой ситуацией не давало комментариев.

Также сообщается, что со вторника активистам-участникам протестов против принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" звонили с неизвестных номеров и угрожали расправой, известно о десятках таких случаев. В некоторых случаях для запугивания звонили родственникам.

Директор Альянса региональных вещателей Грузии Натиа Куправшвили рассказала, что ей поступало несколько звонков с угрозами выследить ее возле дома. Первый осуществили с якобы украинского номера, следующие – с якобы немецких.

Член партии "Гирчи" Борис Челе Куруа говорит, что во время звонка ему назвали его адрес и пригрозили убийством. Похожие угрозы получил другой представитель "Гирчи" Ники Мосиашвили.

Оппозиционный телеканал Pirveli утверждает, что серию звонков организовали через колл-центры, контролируемые властями.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что не причастны к этим случаям.

Напомним, грузинские общественные организации собирают на субботу, 11 мая большую акцию протеста против принятия закона об "иноагентах", которая может стать одной из крупнейших за время протестов.

Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируют на 17 мая.

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии.

В Еврокомиссии объяснили, что для принятия такого решения требуется единодушие всех государств-членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.