"Снайперы на крышах": Швеция принимает "Евровидение" с беспрецедентными мерами безопасности

В шведском городе Мальме, который в этом году принимает "Евровидение", наблюдаются беспрецедентные меры безопасности.

Об этом сообщает шведское Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Во вторник, день первого полуфинала, центральной части города дежурят сотни правоохранителей в серьезном снаряжении, на крышах вокруг концертного зала заметили обустроенные пункты наблюдения и стрелковые позиции.

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На подмогу местной полиции в Мальме прибыли коллеги со всей Швеции, а также из Дании и Норвегии.

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Вокруг арены установлены многочисленные камеры, изображение с которых просматривают в мониторинговом центре полиции.

Для входа зрителям приходится пройти тщательные меры проверки, как в аэропорту; сумки, политическую символику и палестинские флаги проносить запрещено.

Jimmy Wixtröm

Jimmy Wixtröm

Одной из причин для беспрецедентной бдительности является участие в конкурсе Израиля на фоне операции в секторе Газа. В четверг и субботу в Мальме хотят проводить большую демонстрацию против участия Израиля.

Еще одним фактором является повышенная "привлекательность" Швеции для исламистских террористов после серии провокационных акций с сожжением Корана в прошлом году.