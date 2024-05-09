Тысячи пропалестинских демонстрантов в Мальме протестовали против участия Израиля на Евровидении

В шведском городе Мальме, который принимает песенный конкурс Евровидение, тысячи пропалестинских демонстрантов протестовали против участия Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Протестующие, размахивая палестинскими флагами, собрались на исторической площади Сторторгет возле ратуши Мальме перед запланированным маршем через город на митинг.

AP

Скандируя антиизраильские лозунги, демонстранты зажгли дымовые шашки в палестинских цветах. На митинге было много полиции, в воздухе висел вертолет, а на крышах стояли полицейские с биноклями.

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Среди участников также заметили климатическую активистку Грету Тунберг.

AP

Также пропалестинские группы планируют повторить марш в субботу – в день финала Евровидения.

Организаторы конкурса, которые говорят, что Евровидение не является политическим мероприятием, отвергли призывы запретить участие Израиля. Однако они попросили Израиль изменить текст своей песни, которая первоначально называлась "October Rain" что, вероятно, было ссылкой на атаку ХАМАС 7 октября.

Песня была переименована на "Hurricane", а израильской певице Иден Голан разрешили участвовать в конкурсе. Она выступит в полуфинале в четверг.

Некоторые зрители, присутствовавшие на генеральной репетиции в среду, освистали выступление Голан во время выступления.

Евровидение в Мальме проходит с беспрецедентными мерами безопасности: в центральной части города дежурят сотни правоохранителей в серьезном снаряжении, на крышах вокруг концертного зала заметили обустроенные пункты наблюдения и стрелковые позиции.