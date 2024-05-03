В шведском городе, принимающем "Евровидение", готовят большой протест против участия Израиля

Шведская полиция получила заявку на проведение многотысячной акции протеста в городе Мальме, который на следующей неделе будет принимать песенный конкурс "Евровидение", против участия в нем Израиля на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Акции планируют проводить в неделю проведения "Евровидения" в четверг, а также в субботу, если Израиль пройдет в финал. Организаторы и полиция ожидают до 40 тысяч человек. Всего в город из-за песенного конкурса могут прибыть около 100 тысяч человек.

Демонстрации могут стать крупнейшими в Мальме за период после 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС совершили масштабное нападение на Израиль, а Израиль начал ответную операцию.

Реклама:

Организаторы будут призывать отстранить Израиль от участия в "Евровидении". Представители оргкомитета говорят, что будут тесно координировать действия с полицией и планируют привлечь около сотни собственных наблюдателей за порядком, чтобы предотвращать инциденты.

При этом, в четверг в городе ожидается отдельная демонстрация для приветствия израильской делегации.

Полиция опасается, что радикальные активисты попытаются воспользоваться демонстрациями для того, чтобы устроить провокации.

Шведская полиция тщательно продумывает меры безопасности в Мальме на период конкурса, в частности из-за угрозы повышенной "привлекательности" Швеции для исламистских террористов после серии акций с сожжением Корана. На подмогу местным правоохранителям прибудут дополнительные силы из других регионов и даже соседних стран.

Местами полиция будет патрулировать в усиленной экипировке, а в отдельные зоны города будет запрещено заходить с сумками.

Напомним, во Франции полиция выгнала с территории элитного университета пропалестинский протест студентов.