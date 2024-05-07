У Зеленского надеются финализировать соглашение по безопасности с США уже в мае
В Офисе президента Украины говорят об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над двусторонним соглашением по безопасности в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" и надеются согласовать финальный текст уже в мае.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Пресс-служба сообщила, что Киев и Вашингтон провели четвертый раунд переговоров по будущему соглашению по безопасности.
Обсуждали "наиболее принципиальные положения", формулировки ряда вопросов. Также определили дату следующего раунда переговоров, но не называют ее.
"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу – ощутимый прогресс по согласованию текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце", – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.
Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией, переговоры уже завершены.