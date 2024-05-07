У Зеленского надеются финализировать соглашение по безопасности с США уже в мае

В Офисе президента Украины говорят об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над двусторонним соглашением по безопасности в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" и надеются согласовать финальный текст уже в мае.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Пресс-служба сообщила, что Киев и Вашингтон провели четвертый раунд переговоров по будущему соглашению по безопасности.

Обсуждали "наиболее принципиальные положения", формулировки ряда вопросов. Также определили дату следующего раунда переговоров, но не называют ее.

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"Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу – ощутимый прогресс по согласованию текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце", – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией, переговоры уже завершены.