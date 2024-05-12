В Варшаве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре

В польской столице Варшаве в воскресенье, 12 мая, вспыхнул масштабный пожар в одном из торговых центров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

По сообщению пожарной службы, весь зал был охвачен огнем, а здание полностью уничтожено. Огонь быстро распространялся из-за накопленных внутри легковоспламеняющихся материалов, преимущественно текстиля.

Pożar hali zakupowej Marywilska 44 w Warszawie. pic.twitter.com/rB79t4lNBh Реклама: May 12, 2024

Ликвидацией пожара занимаются 180 пожарных. Операция может продлиться до десятка часов, прогнозируют в Национальной пожарной службе.

Спасательные работы проводит также Группа химического и экологического спасения. Однако пока приборы не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

RMF

По словам пожарных, огонь, вероятно, вспыхнул в нескольких местах. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через 11 минут после получения сообщения о чрезвычайном происшествии. К тому времени огонь уже охватил две трети зала.

PAP

К моменту прибытия пожарных практически все здание центра уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.

На данный момент причина возгорания неизвестна.

Все прилегающие к торговому центру улицы сейчас перекрыты.

Накануне сообщалось, что из-за пожара на полигоне с отходами в польской Силезии, где были в том числе химические вещества, они попали в местную реку Бриница.

На прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло.