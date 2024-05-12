В Варшаве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре
Новости — Воскресенье, 12 мая 2024, 11:02 —
В польской столице Варшаве в воскресенье, 12 мая, вспыхнул масштабный пожар в одном из торговых центров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
По сообщению пожарной службы, весь зал был охвачен огнем, а здание полностью уничтожено. Огонь быстро распространялся из-за накопленных внутри легковоспламеняющихся материалов, преимущественно текстиля.
Pożar hali zakupowej Marywilska 44 w Warszawie. pic.twitter.com/rB79t4lNBhРеклама:— Patryk Słowik (@PatrykSlowik) May 12, 2024
Ликвидацией пожара занимаются 180 пожарных. Операция может продлиться до десятка часов, прогнозируют в Национальной пожарной службе.
Спасательные работы проводит также Группа химического и экологического спасения. Однако пока приборы не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе.
По словам пожарных, огонь, вероятно, вспыхнул в нескольких местах. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия через 11 минут после получения сообщения о чрезвычайном происшествии. К тому времени огонь уже охватил две трети зала.
К моменту прибытия пожарных практически все здание центра уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.
На данный момент причина возгорания неизвестна.
Все прилегающие к торговому центру улицы сейчас перекрыты.
Накануне сообщалось, что из-за пожара на полигоне с отходами в польской Силезии, где были в том числе химические вещества, они попали в местную реку Бриница.
На прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло.