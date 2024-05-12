Президент Грузии предложила отложить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили выдвинула предложение отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, с учетом того, что 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы.

При этом президент заявила, что не согласна с предложением правящей партии внести поправки в законопроект в рамках механизма вето. По ее словами, она не вступит в "какую-то игру, чтобы как-то облагородить этот закон".

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"Этот закон – российский, методы нашего правительства – российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра – российская", – отметила Зурабишвили.

Она указала, что 11 мая Грузия еще раз показала миру и всему обществу, что не позволит ставить под вопрос свое европейское будущее, и не допустит принятия "российского закона".

"Со своей стороны руководство страны показало растерянность, продемонстрировало, что не имеет перед таким количеством народа никакой стратегии, кроме той, которая характеризует такую власть, когда уже нет у нее доверия народа, то есть – ложь, манипуляция, метания, чтобы было создано недоразумение, но этого недоразумения не будет", – подчеркнула президент.

Глава государства также отреагировала на слова премьера Грузии о том, что в отношении парламента Грузии и сотрудников полиции планируется насилие.

"Вы никого не сможете этим запугать, вы сами не верите в подобные конспирации. Шантаж и невообразимые оскорбления... мне стыдно, когда я слышу такое от парламентариев. Это – проявление их внутренней запуганности. Это – ужасающее выражение их внутреннего состояния", – резюмировала Зурабишвили.

Заседание сессии и голосование в третьем чтении за скандальный законопроект в парламенте должно состояться 14 мая.

Накануне в Тбилиси прошел самый масштабный протест против закона об "иноагентах".

Напомним, на этой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов.

Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут.