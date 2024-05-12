Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала керівну партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі висунула пропозицію відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада, з урахуванням того, що 26 жовтня в Грузії пройдуть парламентські вибори.

Водночас президент заявила, що не згодна з пропозицією керівної партії внести поправки до законопроєкту в межах механізму вето. За її словами, вона не вступить в "якусь гру, щоб якось облагородити цей закон".

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"Цей закон – російський, методи нашого уряду – російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра – російська", – зазначила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що 11 травня Грузія ще раз показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення "російського закону".

"Зі свого боку керівництво країни показало розгубленість, продемонструвало, що не має перед такою кількістю народу жодної стратегії, окрім тієї, яка характеризує таку владу, коли вже немає в неї довіри народу, тобто – брехня, маніпуляція, щоб було створене непорозуміння, але цього непорозуміння не буде", – наголосила президент.

Глава держави також відреагувала на слова прем'єра Грузії про те, що стосовно парламенту Грузії та співробітників поліції планується насильство.

"Ви нікого не зможете цим залякати, ви самі не вірите в подібні конспірації. Шантаж і неймовірні образи... мені соромно, коли я чую таке від парламентаріїв. Це – прояв їхньої внутрішньої заляканості. Це – жахливий вираз їхнього внутрішнього стану", – резюмувала Зурабішвілі.

Засідання сесії і голосування в третьому читанні за скандальний законопроєкт в парламенті має відбутися 14 травня.

Напередодні увечері в Тбілісі відбувся наймасштабніший мітинг проти закону про "іноагентів".

Нагадаємо, цього тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів.

Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.

На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.