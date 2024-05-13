В Литве провалилась попытка изменить положения Конституции о двойном гражданстве

В Литве провалился референдум, на котором предлагалось изменить Конституцию путем расширения возможностей предоставления двойного гражданства в стране.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные избирательной комиссии, информирует "Европейская правда".

По последним данным, после подсчета абсолютного большинства поданных голосов в референдуме приняли участие 1 396 828 человек или 59% избирателей.

Из них одобрили предложенные изменения относительно гражданства 1 011 014 человек или 73,9% проголосовавших, но этого оказалось недостаточно.

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Для того чтобы поправку в Конституцию о гражданстве приняли, за нее должны проголосовать не менее половины избирателей, имеющих право голоса. Всего в списках избирателей в этом году было 2 385 234 человека, поэтому нужно было собрать 1 192 617 голосов.

В этом году было предложено изменить Конституцию, исключив из нее положение, которое теперь препятствует гражданам Литвы приобретать второе гражданство, – о том, что "кроме отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другого государства одновременно".

На референдуме необходимо было высказать мнение по поводу исправленной редакции Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом".

Референдум проходил в один день с первым туром президентских выборов. Согласно его результату, во второй тур вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.