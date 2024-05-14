Британия вызвала посла Китая, чтобы пожаловаться на вмешательство в ее дела

Министерство иностранных дел Великобритании 14 мая вызвало посла Китая Чжэна Цзегуана, чтобы выразить протест в связи с последним разоблаченным случаем шпионажа в стране в пользу Пекина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении британского МИД.

Китайскому послу, согласно пресс-релизу, "недвусмысленно заявили, что последние примеры поведения Китая против Великобритании, в частности кибератаки, сообщения о шпионских связях и выплате вознаграждений, являются неприемлемыми".

Вызов посла КНР состоялся на следующий день после того, как полиция Лондона предъявила троим подозреваемым обвинения в соответствии с новым законом о национальной безопасности Британии в "содействии иностранной разведывательной службе" и "иностранном вмешательстве".

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В Британии уже не впервые возлагают на Пекин ответственность за киберинциденты и попытки шпионажа. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Лондон считает китайских хакеров ответственными за взлом платежной системы британской армии.

Перед тем правительство Британии публично обвинило Китай во взломе данных миллионов избирателей в августе 2021 года.

В декабре 2023 года Национальный центр кибербезопасности заявил, что российская разведка стоит за злонамеренной киберактивностью, направленной на вмешательство в политику и демократические процессы Великобритании.