В Британии предъявили обвинения трем мужчинам в содействии спецслужбам Гонконга

В Великобритании правоохранители предъявили обвинения трем мужчинам в содействии службе внешней разведки Гонконга после серии арестов по всей Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лондонская полиция сообщила, что всего в начале этого месяца были задержаны 11 человек, почти все они были арестованы в районе Йоркшира на севере Англии.

Трое мужчин предстанут перед Вестминстерским магистратским судом позже в понедельник.

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Семеро мужчин и одна женщина, которым не были предъявлены обвинения, были освобождены из-под стражи.

Расследование продолжается, и полиция не предоставила дальнейших подробностей относительно выдвинутых обвинений.

В марте правительство Британии публично обвинило Китай во взломе данных миллионов избирателей в августе 2021 года.

В декабре 2023 года Национальный центр кибербезопасности заявил, что российская разведка стоит за злонамеренной киберактивностью, направленной на вмешательство в политику и демократические процессы Великобритании.