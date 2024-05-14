Британія викликала посла Китаю, щоб поскаржитись на втручання в її справи

Міністерство закордонних справ Великої Британії 14 травня викликало посла Китаю Чжена Цзегуана, аби висловити протест у зв'язку з останнім викритим випадком шпигунства в країні на користь Пекіна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві британського МЗС.

Китайському послу, згідно з пресрелізом, "недвозначно заявили, що останні приклади поведінки Китаю проти Великої Британії, зокрема кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки і виплату винагород, є неприйнятними".

Виклик посла КНР відбувся наступного дня після того, як поліція Лондона оголосила трьом звинувачення відповідно до нового закону про національну безпеку Британії у "сприянні іноземній розвідувальній службі" та "іноземному втручанні".

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У Британії вже не вперше покладають на Пекін відповідальність за кіберінциденти та спроби шпигунства. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Лондон вважає китайських хакерів відповідальними за злам платіжної системи британської армії.

Перед тим уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.

У грудні 2023 року Національний центр кібербезпеки заявив, що російська розвідка стоїть за зловмисною кіберактивністю, спрямованою на втручання в політику та демократичні процеси Великої Британії.