Великобритания считает, что злоумышленники, которые в прошлом совершили кибератаку на британскую ЦИК и получили доступ к персональным данным миллионов избирателей, связаны с Китаем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Атака на избирательную комиссию произошла в августе 2021 года, но о ней стало известно только в прошлом году. Считается, что несколько депутатов, которые критически относились к Пекину, также стали мишенью кибератаки.

Признавая факт атаки в августе прошлого года, избирательная комиссия заявила, что неустановленные "враждебные субъекты" получили доступ к копиям избирательных реестров и взломали ее электронную почту и системы контроля. Комиссия добавила, что это не имело никакого влияния ни на выборы, ни на чей-то регистрационный статус.

Вице-премьер Оливер Дауден выступит в понедельник в парламенте по поводу этой угрозы. Считается, что он свяжет виновников атаки с Пекином, а также расскажет о том, как Британия будет реагировать на более широкие угрозы.

Публичная идентификация нападавших создает основу для потенциальных правовых и политических действий, таких как санкции или дипломатические протесты.

Связь нападавших с Китаем, который является членом Совета безопасности ООН, приведет к эскалации дипломатической напряженности между двумя странами.

Трое депутатов, которые, как полагают, стали жертвами атаки – бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит, бывший министр Тим Лафтон и Стюарт Макдональд – получат брифинг от руководителя службы парламентской безопасности. Они являются членами межпарламентского альянса по вопросам Китая, который тщательно изучает и часто критикует деятельность Пекина.

Напомним, в правительстве Британии считают, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской Кейт Мидлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.