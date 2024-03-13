Лідер ультраправих у Нідерландах несподівано відмовився від намірів очолити уряд

Лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс знімає свою кандидатуру на посаду наступного прем'єр-міністра, на яку він претендував після перемоги на дострокових парламентських виборах минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вілдерс написав у Twitter (X).

Очільник нідерландських ультраправих визнав, що йому не вдалось заручитись підтримкою всіх партій, з якими він вів переговори про коаліцію.

"Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці насамперед. Любов до моєї країни і виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди", – додав Вілдерс.

Ця заява підтвердила численні повідомлення нідерландських ЗМІ раніше у середу про коаліційні переговори між чотирма найбільшими партіями в парламенті – окрім Партії свободи, це права Народна партія за свободу і демократію, ліберальний "Новий соціальний договір" і "Фермерсько-громадянський рух".

Між партіями тривалий час виринали помітні протиріччя, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих. Тепер вВони погодились, що єдиний шлях формування уряду – відмова партійних лідерів від урядових посад.

У такому разі потенційно має бути сформований технократичний кабінет міністрів Нідерландів – сценарій, який почав активно обговорюватись ще минулого місяця.

За даними нідерландських ЗМІ, серед потенційних кандидатів у прем’єри розглядають представника Лейбористської партії Кіма Путтерса, який є посередником у коаліційних переговорах, або колишнього депутата-лейбориста Рональда Пластерка.

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