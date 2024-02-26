В Нидерландах ультраправые уже не против оружия для Украины, чтобы ускорить формирование коалиции
Лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что его политическая сила готова обсуждать "любую форму помощи" Украине в рамках коалиционных переговоров, что, как он надеется, ускорит формирование правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP.
На фоне многомесячной пробуксовки в формировании нового правительства после выборов в конце ноября Вилдерс объявил об отходе от некоторых позиций своей партии.
"Нидерландам нужно правительство как можно быстрее. Этим мы, как PVV, показываем, что мы не только ответственная партия, но и что мы стремимся заниматься делом, что мы хотим создать правительство", – сказал лидер Партии свободы Нидерландов в понедельник, 26 февраля.
Вилдерс добавил, что хочет ускорить формирование правительства и надеется, "что не только PVV готова говорить и делать шаги вперед, но и другие партии, потому что это занимает слишком много времени, а Нидерландам нужно правительство".
Изменение позиции лидера ультраправой Партии свободы Нидерландов соответствует настроениям большинства избирателей страны.
Согласно опросу, проведенному RTL Nieuws ко второй годовщине полномасштабной войны РФ против Украины, лишь 13% хотят полностью прекратить помощь Киеву, большинство (55%) довольны нынешней поддержкой, 9% хотят предоставлять больше, а 15% – продолжать поддержку, но уменьшить ее объемы.
Напомним, позиция PVV по военной помощи Украине была одним из нескольких вопросов, разделявших Партию свободы с потенциальными партнерами по коалиции.
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