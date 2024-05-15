У Нідерландах через пів року домовились про коаліцію, ім'я прем'єра ще невідоме

Чотири нідерландські партії, зокрема й ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію після парламентських виборів, 15 травня домовились про формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NOS, Вілдерс заявив журналістам після останнього раунду перемовин.

Лідер ультраправих Нідерландів заявив про досягнення домовленості з Народною партією за свободу та демократію (VVD), яку очолював чинний очільник уряду Марк Рютте, центристською "Новий соціальний контракт" (NSC) та партією "Фермерсько-громадянський рух" (BBB).

Тепер їхня домовленість буде передана на розгляд фракціям партій у нижній палаті парламенту Нідерландів.

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Наразі нічого не відомо про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра та лідера коаліції. Вілдерс сказав журналістам, що сторони обговорювали це питання, але продовжать дискусії "на більш пізньому етапі".

Коаліція матиме 88 місць у 150-місній нижній палаті парламенту. Очікується, що новий уряд запровадить більш жорстку політику щодо міграції.

Коаліційні переговори досягли більшого прогресу відтоді, як лідер Партії свободи дещо пом'якшив свою радикальну риторику і погодився не бути прем'єр-міністром, аби сформувати коаліцію.

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