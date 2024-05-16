Следующее правительство Британии ждет бюджетная дыра в полсотни миллиардов евро

Следующее правительство Великобритании должно будет найти не менее 45 млрд фунтов (более 52 млрд евро) для стабилизации государственного долга на фоне слабого роста экономики и высоких процентных расходов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает исследование Bloomberg.

Опубликованный в среду прогноз подчеркивает масштаб вызова, стоящего перед победителем парламентских выборов, которые, по словам премьер-министра Риши Сунака, вероятно, состоятся позже в этом году.

Правящая Консервативная партия имеет цель снизить долг за пять лет, а оппозиционные лейбористы, которые пользуются куда большей поддержкой избирателей согласно опросам, обещают установить аналогичную цель.

Реклама:

Согласно анализу Bloomberg, это потребует от нового правительства повышения налогов или возобновления жесткой экономии, а денег на дальнейшее снижение налогов, которые анонсировал министр финансов Джереми Хант, не будет.

Ранее Сунак призвал избирателей довериться ему, перечислив свои достижения в речи накануне парламентских выборов, которые должны состояться в этом году.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Риши Сунака на 30 процентных пунктов.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Предыдущий опрос YouGov/Times, опубликованный 2 мая, давал преимущество лейбористам на 26 процентных пунктов.

Опросы постоянно дают преимущество лейбористам минимум на 20 пунктов над консерваторами накануне выборов.