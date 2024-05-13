Премьер Британии призвал избирателей довериться ему на фоне провальных рейтингов своей партии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал избирателей довериться ему, перечислив свои достижения в речи накануне парламентских выборов, которые должны состояться в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На фоне значительного отставания правящей Консервативной партии от оппозиционных лейбористов в поддержке избирателей Сунак использовал речь в аналитическом центре Policy Exchange, чтобы убедить избирателей, что только он может защитить страну от "оси авторитарных государств".

"Следующие выборы, с которыми столкнется наша страна, – это парламентские выборы, и их результат понятен – речь идет о будущем против прошлого", – сказал премьер.

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По его словам, лейбористы не могут выполнить его обещание увеличить расходы на оборону или решить проблему нелегальной иммиграции, и только он имеет "четкий план" на будущее.

"Мы четко понимаем, что ждет нас в будущем, – самое опасное время, которое мы знали за долгие годы, но и наиболее трансформационное – и только мы, только я, имеем смелые идеи и четкий план, который обеспечит безопасное будущее страны", – отметил Сунак.

В то же время он признал, что не все "было идеально за последние 14 лет", которые консерваторы находятся у власти, но отметил, что он гордится их достижениями.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами премьер-министра Риши Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Предыдущий опрос YouGov/Times, опубликованный 2 мая, давал преимущество лейбористам на 26 процентных пунктов.

Опросы постоянно дают преимущество лейбористам минимум на 20 пунктов над консерваторами накануне выборов, которые, по словам Сунака, он планирует назначить во второй половине года.

Между тем, на днях в британской Консервативной партии отказались от идеи смены лидера и премьер-министра Риши Сунака.