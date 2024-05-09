Опрос в Британии спрогнозировал еще большее поражение для партии премьера Сунака

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами премьер-министра Риши Сунака на 30 процентных пунктов в преддверии парламентских выборов этого года.

Это показало опросом YouGov для газеты The Times, сообщает "Европейская правда".

Опрос свидетельствует, что лейбористы набирают 48% поддержки, а руководящие консерваторы – 18%, что является самым плохим показателем для Сунака с тех пор, как он стал премьер-министром 18 месяцев назад.

Разрыв между двумя партиями стал самым большим с октября 2022 года, когда поддержка консерваторов упала через несколько недель после финансового кризиса, вызванного шагами предшественницы Сунака Лиз Трасс.

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Консерваторы руководят правительством либо в коалиции, либо самостоятельно с 2010 года. За это время в стране было пять разных премьер-министров, состоялось голосование за выход из Европейского Союза и произошли несколько скандалов по решению проблемы ководного кризиса.

Это первый опрос после местных выборов на прошлой неделе, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.

Предыдущий опрос YouGov/Times, опубликованный 2 мая, давал преимущество лейбористам на 26 процентных пунктов.

Опрос постоянно дают предпочтение лейбористам по меньшей мере на 20 пунктов консерваторам накануне выборов, которые, по словам Сунака, он планирует назначить во второй половине года.

Между тем, на днях в британской Консервативной партии отказались от идеи смены лидера и премьер-министра Риши Сунака.