Партия Сунака в Британии идет к болезненному поражению на местных выборах

Правящая Консервативная партия Великобритании, скорее всего, понесет большие потери на местных выборах после того, как в пятницу утром начали появляться первые результаты голосования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Оппозиционные лейбористы получили контроль над советами в Англии, где они не руководили десятилетиями и где они добились успеха на специальных довыборах в парламент. Этот результат окажет большое давление на главу правительства Риши Сунака в преддверии предстоящих приближающихся парламентских выборов.

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Единственным негативным моментом для лейбористов стали некоторые районы с большим мусульманским населением, где кандидаты от партии, похоже, пострадали вследствие сильной произраильской позиции лидера Кира Стармера.

Едва ли не самым важным в контексте предстоящих парламентских выборов является то, что лейбористы выиграли в южном Блэкпуле, где давно поддерживали лейбористов, но в 2019 году проголосовали за консерваторов на всеобщих выборах, когда экс-премьер Борис Джонсон одержал большую победу.

"Эта сейсмическая победа в южном Блэкпуле является важнейшим результатом сегодня. Это единственное соревнование, где избиратели имели возможность отправить сообщение консерваторам Риши Сунака напрямую, и это сообщение является подавляющим большинством голосов за изменения", – прокомментировал лидер лейбористов Стармер.

Первые результаты местных выборов предоставляют больше доказательств того, что лейбористы, вероятно, сформируют следующее правительство со значительным отрывом, и что Стармер станет премьер-министром.

По состоянию на утро пятницы, когда была подсчитана лишь четверть из 2661 выборного места, консерваторы потеряли 115 мест, а лейбористы получили рост на 60.

Лейбористы победили в районах, которые голосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, и где в прошлом Лейбористскую партию разгромно побеждал Борис Джонсон.

В Великобритании в четверг, 2 мая, проходили местные выборы.

Прошедшие опросы свидетельствуют, что британская Консервативная партия потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.