На наступний уряд Британії чекає бюджетна діра в пів сотні мільярдів євро

Наступний уряд Великої Британії повинен буде знайти щонайменше 45 млрд фунтів (понад 52 млрд євро) для стабілізації державного боргу на тлі слабкого зростання її економіки та високих відсоткових витрат.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє дослідження Bloomberg.

Опублікований у середу прогноз підкреслює масштаб виклику, що стоїть перед переможцем парламентських виборів, які, за словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, ймовірно, відбудуться пізніше цього року.

Керівна Консервативна партія має на меті знизити борг за п'ять років, а опозиційні лейбористи, які користуються куди більшою підтримкою виборців, згідно з опитуваннями, обіцяють встановити аналогічну мету.

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Згідно з аналізом Bloomberg, це вимагатиме від нового уряду підвищення податків або відновлення жорсткої економії, а грошей на подальше зниження податків, які анонсував міністр фінансів Джеремі Гант, не буде.

Раніше Сунак закликав виборців довіритися йому, перерахувавши свої досягнення у промові напередодні парламентських виборів, які мають відбутися цього року.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами прем’єр-міністра Ріші Сунака на 30 відсоткових пунктів.

Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Попереднє опитування YouGov/Times, опубліковане 2 травня, давало перевагу лейбористам на 26 відсоткових пунктів.

Опитування постійно дають перевагу лейбористам щонайменше на 20 пунктів над консерваторами напередодні виборів.