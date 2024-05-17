Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что человек, который совершил покушение на главу словацкого правительства Роберта Фицо, является "леваком" и "сторонником войны".

Об этом он рассказал слушателям радио Kossuth в традиционном пятничном эфире, его слова приводит венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet, сообщает "Европейская правда".

По мнению венгерского премьера, нападение на Фицо подтверждает, что насилие "стало частью повседневной жизни" в Европе.

"Мы рассчитывали на мирную Словакию. Наш северный сосед (речь идет о Словакии. – Ред.) после выборов стал на путь мира. Это нам очень помогло, и мы потеряли эту поддержку", – добавил Орбан.

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Он заявил, что нападавший на премьера Словакии был "прогрессивистским, левым, про-военным человеком". Орбан добавил, что покушение якобы имело целью помешать процессам за мир в Словакии, и это "совпадает с определенным развитием событий в войне" в Украине.

Премьер Венгрии не объяснил, откуда у него такие данные, но пояснил, что под "развитием событий" имел в виду визит Александра Сороса и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, которые "хотят дать все большие суммы денег".

В том же интервью Орбан заявил, что премьер-министр Словакии находится "на грани жизни и смерти" через два дня после огнестрельного ранения в результате покушения.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

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