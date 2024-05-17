Орбан говорит, что Фицо находится "на грани жизни и смерти" после ранения

Венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится "на грани жизни и смерти" через два дня после огнестрельного ранения в результате покушения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан сказал в эфире венгерского государственного радио, его цитирует Reuters.

Венгерский премьер сказал, что "молится за Фицо и переживает за Словакию".

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", – отметил он.

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По словам Орбана, даже если Фицо выздоровеет, он останется без работы на несколько месяцев в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в начале следующего месяца.

"Мы стоим перед выборами, которые решат не только вопрос членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам бы очень пригодился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия", – сказал Орбан.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Вечером в четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что раненый Фицо находится в сознании, они имели возможность немного поговорить.

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