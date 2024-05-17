Фицо прооперировали во второй раз, его состояние до сих пор тяжелое

Словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который пережил покушение ранее на этой неделе, прооперировали во второй раз, он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге 17 мая сообщили директор больницы в городе Банска-Быстрица, где находится Фицо, Мириам Лапуникова и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По словам Калиняка, премьер-министр Словакии перенес операцию, которая длилась менее двух часов. "Команда медиков сделала все возможное, чтобы приблизить состояние пациента к положительному прогнозу", – пояснил глава Минобороны Словакии.

Он подчеркнул, что состояние Фицо стабильное, но все еще очень тяжелое. "Однако процедура позволила проверить состояние огнестрельных ран и заживить их", – добавил он.

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"Государство стабильно, пациент сегодня также стабилен", – подчеркнул Калиняк.

По словам Лапуниковой, врачи решили провести еще одну операцию после повторной компьютерной томографии для удаления некротических тканей, оставшихся после огнестрельного ранения.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини ранее подтвердил, что в понедельник состоится заседание медицинской комиссии, где будет решаться вопрос о транспортировке Фицо "ближе к месту жительства" – в Братиславу.

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