Судно с оружием для Чехии решило не останавливаться в Испании после протеста левых активистов

Испанские власти не позволили зайти в свой порт Картахена сухогрузу Marianne Danica со взрывчаткой, которая направлялась в Израиль, после чего другое судно с военным грузом для Чехии тоже решило не останавливаться в испанском порту.

Об этом говорится в публикации чешского информагентства ČTK, сообщает "Европейская правда".

Сухогруз Marianne Danica, который ходит под флагом Дании, перевозил из Индии боеприпасы для Израиля. Накануне Мадрид запретил ему остановиться в Картахене, ссылаясь на свою политику отказа поддерживать действия Израиля в секторе Газа.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что запрет на стоянку Marianne Danica был первым, который ввело его правительство, чтобы предотвратить импорт оружия в Израиль: "Последнее, что нужно Ближнему Востоку – это больше оружия. Ему нужен мир".

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Другое судно, Borkum, перевозило боеприпасы, направлявшиеся в Чехию, которые будут разгружены в Словении перед отправкой.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте ранее подтвердил, что Borkum не везет оружие в Израиль, имеет необходимые разрешения и уже прошел таможенный контроль в Лас-Пальмасе на Канарских островах, являющихся испанской территорией.

Тем не менее, левые активисты запротестовали против его прибытия в Картахен, предположительно, перепутав с другим судном. После этого немецкий владелец судна Borkum, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды, решил не швартоваться в порту.

Испания прекратила продажу оружия Израилю в апреле после израильского авиаудара, в результате которого в Газе погибли семь гуманитарных работников.

Мадрид также является одним из крупнейших сторонников признания Палестинского государства в ЕС и может сделать это в ближайшее время.