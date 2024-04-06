Испания прекратила продажу оружия Израилю после гибели волонтеров в Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне авиаудара Израиля, в результате которого в Газе погибли семь гуманитарных работников, заявил, что Мадрид прекратил продажу оружия Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France 24.

В интервью телеканалу Al Jazeera Санчес заявил, что его страна прекратила продажу оружия Израилю, а также призвал другие страны сделать то же самое.

Заявив о "растущей изоляции" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, он указал на общий сдвиг на Западе в сторону большей критики наступательной операции Израиля в Газе в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

В то же время, премьер Испании считает, что Европейский Союз должен обсудить, продолжать ли стратегические отношения с Израилем, если Еврокомиссия обнаружит, что Израиль нарушил гуманитарное право во время войны в Газе.

Санчес также повторил свой призыв к постоянному прекращению огня в Газе и к международному признанию Палестины как суверенного государства с полноправным членством в ООН.

СМИ ранее сообщили, что Санчес заявил журналистам во время турне по Ближнему Востоку, что его правительство планирует до июля признать Палестинское государство.

Перед этим стало известно, что Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства.