Премьер Испании: ЕС должен пересмотреть отношения с Израилем, если тот нарушил гуманитарное право

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает Европейский Союз должен обсудить, продолжать ли стратегические отношения с Израилем, если Еврокомиссия обнаружит, что Израиль нарушил гуманитарное право во время войны в Газе.

Его заявление, сделанное в эфире телеканала Al Jazeera, приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Санчес повторил свой призыв к постоянному прекращению огня в Газе и к международному признанию Палестины как суверенного государства с полноправным членством в ООН.

"В случае с ЕС, ситуация может быть такой, что есть открытая дверь для дебатов в Европейском Совете, чтобы увидеть, продолжаем ли мы эти стратегические отношения (с Израилем – Ред.) или нет. Но для этого нам сначала нужно получить оценку Европейской комиссии", – сказал испанский премьер.

СМИ ранее сообщили, что Санчес заявил журналистам во время турне по Ближнему Востоку, что его правительство планирует до июля признать Палестинское государство.

Перед этим стало известно, что Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства.