Судно зі зброєю для Чехії вирішило не зупинятись в Іспанії після протесту лівих активістів

Іспанська влада не дозволила зайти до свого порту Картахена суховантажу Marianne Danica з вибухівкою, яка прямувала до Ізраїлю, після чого інше судно з військовим вантажем для Чехії теж вирішило не зупинятись в іспанському порту.

Про це йдеться в публікації чеського інформагентства ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Суховантаж Marianne Danica, який ходить під прапором Данії, перевозив з Індії боєприпаси для Ізраїлю. Напередодні Мадрид заборонив йому зупинитись в Картахені, посилаючись на свою політику відмови підтримувати дії Ізраїлю в секторі Гази.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що заборона на стоянку Marianne Danica була першою, яку запровадив його уряд, щоб запобігти імпорту зброї до Ізраїлю: "Останнє, що потрібно Близькому Сходу – це більше зброї. Йому потрібен мир".

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Інше судно, Borkum, перевозило боєприпаси, що прямували до Чехії, які будуть розвантажені в Словенії перед відправкою.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте раніше підтвердив, що Borkum не везе зброю до Ізраїлю, має необхідні дозволи і вже пройшов митний контроль у Лас-Пальмасі на Канарських островах, що є іспанською територією.

Тим не менш, ліві активісти запротестували проти його прибуття в Картахен, імовірно, переплутавши з іншим судном. Після цього німецький власник судна Borkum, яке ходить під прапором Антигуа і Барбуди, вирішив не швартуватися в порту.

Іспанія припинила продаж зброї Ізраїлю у квітні після ізраїльського авіаудару, внаслідок якого в Газі загинули семеро гуманітарних працівників.

Мадрид також є одним із найбільших прихильників визнання Палестинської держави в ЄС і може зробити це найближчим часом.