СМИ сообщили о непрямых переговорах США с Ираном по Ближнему Востоку

Два высокопоставленных чиновника администрации Байдена на этой неделе в Омане провели непрямые переговоры с иранскими официальными лицами о том, как избежать новой эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили изданию Axios два источника, знакомые с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Переговоры с участием главного советника президента Байдена по вопросам Ближнего Востока Брета Макгерка и исполняющего обязанности посла США в Иране Абрама Пейли стали первым раундом дискуссий между США и Ираном с января, когда аналогичные переговоры состоялись в Омане.

Макгерк и Пейли прибыли в Оман во вторник и встретились с оманскими посредниками, сообщили источники. Неизвестно, кто представлял Иран.

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Источники сообщили, что переговоры были сосредоточены на выяснении последствий действий Ирана и его марионеток в регионе, а также на обсуждении беспокойства США относительно статуса иранской ядерной программы.

Несколько иранских чиновников намекнули в последние недели на возможность того, что Иран движется в направлении производства ядерного оружия.

Белый дом и Государственный департамент отказались комментировать переговоры в Омане.

Переговоры состоялись чуть более чем через месяц после беспрецедентной ракетной и дроновой атаки Ирана на Израиль 13 апреля.

Эта атака, которая была первой в истории прямой атакой на Израиль с иранской территории, поставила Ближний Восток на грань региональной войны.

Иранская атака была отражена беспрецедентными совместными усилиями Израиля, США, Великобритании, Франции, Иордании и Саудовской Аравии.

Через несколько дней после нападения Израиль ответил ударом по системе противовоздушной обороны С-300 на иранской военно-воздушной базе.

Одной из главных целей администрации Байдена с 7 октября является предотвращение перерастания конфликта в Газе в региональную войну.