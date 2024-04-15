США официально назвали количество перехваченных дронов и ракет во время удара Ирана по Израилю

Силы США на Ближнем Востоке во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

В поздние часы 13 апреля и в начале суток 14 апреля силы CENTCOM при поддержке эсминцев, входящих в Европейское командование армии США, уничтожили более 80 иранских ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, которые запустили по территории Израиля из Ирана и Йемена.

Часть ударных средств, которые собирались запускать с территории Йемена, контролируемой проиранскими боевиками-хуситами, поразили еще перед пуском. Так уничтожили одну баллистическую ракету вместе с пусковой установкой и семь ударных дронов.

В командовании добавили, что сохраняют готовность и дальше помогать Израилю защищаться от атак Ирана.

Сначала неофициально сообщали, что американские силы уничтожили более 70 воздушных целей.

Напомним, в Израиле заявили, что ряд государств, в частности, США, Великобритания, Франция и Иордания, помогли сбить часть воздушных целей, запущенных Ираном и проиранскими силами во время атаки в ночь на 14 апреля.

США, Британия и Иордан официально подтвердили, что участвовали в сбивании ракет и беспилотников.

Также после атаки Ирана в Сенате США заявили о консенсусе для быстрого одобрения помощи Украине и Израилю.