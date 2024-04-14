Британия и Франция также помогали отражать воздушную атаку Ирана против Израиля

Военные Великобритании и Франции наряду с США помогали Израилю отражать массированный воздушный удар со стороны Ирана и проиранских сил в соседних странах в ночь на 14 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", слова представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари приводит CNN.

"Мы тесно сотрудничаем с США, Британией и Францией, которые присоединились сегодня ночью. Наше партнерство всегда было близким, но сегодня это проявилось очень необычным образом", – сказал Хагари. Он не привел деталей об их участии.

The Times of Israel отмечает, что сбивать иранские дроны помогала также Иордания, несмотря на то, что жестко критиковала Израиль за методы операции против ХАМАС в секторе Газа. В официальном заявлении объяснили, что перехват целей в своем воздушном пространстве осуществили "для безопасности своих граждан".

Президент США Джо Байден публично сказал о том, что силы США в регионе помогли сбить часть дронов и беспилотников, запущенных Ираном по целям на территории Израиля.

Неофициально сообщалось, что в США сбили более 70 воздушных целей, для этого задействовали системы ПВО на эсминцах и истребители.

Напомним, в Армии обороны Израиля сообщили, что Иран во время атаки 13-14 апреля выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников, большую часть сбила ПВО и истребители.

Впоследствии уточнили, что всего воздушных целей было более 300, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили. Часть пусков осуществили проиранские силы на территории Ирака и Йемена.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.