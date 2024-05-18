ЗМІ повідомили про непрямі переговори США з Іраном щодо Близького Сходу

Два високопосадовці адміністрації Байдена цього тижня в Омані провели непрямі переговори з іранськими офіційними особами про те, як уникнути нової ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомили виданню Axios два джерела, обізнані з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

Переговори за участю головного радника президента Байдена з питань Близького Сходу Брета Макгерка і виконувача обов'язків посла США в Ірані Абрама Пейлі стали першим раундом дискусій між США та Іраном з січня, коли аналогічні переговори відбулися в Омані.

Макгерк і Пейлі прибули до Оману у вівторок і зустрілися з оманськими посередниками, повідомили джерела. Невідомо, хто представляв Іран.

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Джерела повідомили, що переговори були зосереджені на з'ясуванні наслідків дій Ірану і його маріонеток в регіоні, а також на обговоренні занепокоєння США щодо статусу іранської ядерної програми.

Кілька іранських посадовців натякнули в останні тижні на можливість того, що Іран рухається в напрямку виробництва ядерної зброї.

Білий дім і Державний департамент відмовилися коментувати переговори в Омані.

Переговори відбулися трохи більше ніж через місяць після безпрецедентної ракетної та дронової атаки Ірану на Ізраїль 13 квітня.

Ця атака, що була першою в історії прямою атакою на Ізраїль з іранської території, поставила Близький Схід на межу регіональної війни.

Іранська атака була відбита безпрецедентними спільними зусиллями Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії.

Через кілька днів після нападу Ізраїль відповів ударом по системі протиповітряної оборони С-300 на іранській військово-повітряній базі.

Однією з головних цілей адміністрації Байдена з 7 жовтня є запобігання переростанню конфлікту в Газі в регіональну війну.