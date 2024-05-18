Президент Грузии ветировала скандальный закон об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Об этом сообщил проект SOVA, пишет "Европейская правда".

Зурабишвили заявила, что в субботу наложила вето на "российский закон", как называют закон об "иноагентах" за его сходство с российским законодательством.

"Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и является препятствием на европейском пути. Вето юридически правильное и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван", – заявила президент.

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Впрочем, у партии власти "Грузинская мечта" есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето.

Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в конституции не указаны.

Предположительно, "Грузинская мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня.

Тем временем в правительстве заявили, что могут учесть "содержательные рекомендации" от западных партнеров в рамках механизма вето.

18 мая в Тбилиси пройдет сразу несколько акций и маршей против закона об "иноагентах".

Массовые протесты в Грузии против закона, который, по словам ЕС, не соответствует ценностям Евросоюза и отдаляет страну от вступления в объединение, продолжаются больше месяца.

Накануне противники закона не протестовали, поскольку в Тбилиси при поддержке партии власти прошло шествие, посвященное Дню святости семьи.

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