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Белый дом призвал парламент Грузии не преодолевать вето на закон об "иноагентах"

Новости — Воскресенье, 19 мая 2024, 10:59 — Андрей Синявский

В Белом доме призвали парламент Грузии не преодолевать вето, которое наложила президент Саломе Зурабишвили на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Эдриен Уотсон в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По ее словам, в Белом доме рады видеть, что президент Саломе Зурабишвили отстаивает евроатлантическое будущее Грузии, наложив вето на закон об "иноагентах".

У парламента Грузии прошла новая акция против закона об "иноагентах"

"Мы призываем членов парламента проявить такое же мужество и не преодолевать ее вето", – отметила представитель администрации президента США.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Противники закона об "иноагентах" заявили, что продолжат протесты в Тбилиси.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

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