Белый дом призвал парламент Грузии не преодолевать вето на закон об "иноагентах"

В Белом доме призвали парламент Грузии не преодолевать вето, которое наложила президент Саломе Зурабишвили на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Эдриен Уотсон в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По ее словам, в Белом доме рады видеть, что президент Саломе Зурабишвили отстаивает евроатлантическое будущее Грузии, наложив вето на закон об "иноагентах".

Glad to see President Zourabichvili standing up for Georgia’s EuroAtlantic future by vetoing the foreign agents’ law. We urge members of parliament show the same courage by not overturning her veto. Реклама: May 18, 2024

"Мы призываем членов парламента проявить такое же мужество и не преодолевать ее вето", – отметила представитель администрации президента США.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Противники закона об "иноагентах" заявили, что продолжат протесты в Тбилиси.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

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