Белый дом призвал парламент Грузии не преодолевать вето на закон об "иноагентах"

В Белом доме призвали парламент Грузии не преодолевать вето, которое наложила президент Саломе Зурабишвили на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Эдриен Уотсон в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По ее словам, в Белом доме рады видеть, что президент Саломе Зурабишвили отстаивает евроатлантическое будущее Грузии, наложив вето на закон об "иноагентах".

Glad to see President Zourabichvili standing up for Georgia’s EuroAtlantic future by vetoing the foreign agents’ law. We urge members of parliament show the same courage by not overturning her veto.

